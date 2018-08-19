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Son dakika: Ortaöğretimde ikinci nakil sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları e-okul üzerinden açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti. e Okula öğrenci bilgileri girilerek Lise 2. nakil sonuçları öğreniliyor. Peki 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? İşte e-okul giriş sayfası

19.08.2018 - 10:02 | Güncelleme: AA

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti. LGS 2. nakil sonuçları e-Okul üzerinden öğrenci bilgileri girilerek öğreniliyor. 

LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, liselere yerleştirme ve birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, 13-17 Ağustos'taki ikinci nakil döneminde kayıt hakkı kazananlar belli oldu.

Buna göre, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde tercih yapıp yerleşemeyen 46 bin 17 öğrenciden 30 bin 443'ü, ikinci nakil sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı. Tercih yaptığı halde yerleşemeyen öğrenci sayısı, ikinci nakil döneminin sonunda 15 bin 574'e düştü.

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2. NAKİL DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

LİSE 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek.

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 49 dakika önce
    1.5 yerlesemedi sistem 10 numara
  • Misafir 53 dakika önce
    1.tercih yerleştirme sonuçları nedir?
  • Misafir 55 dakika önce
    ben ilk okul mezunuyum açık lise okuyorum keşke bende kayıt olabilsem
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