Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 00.03'de, yerin 17 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Adana'nın Kozan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hissedildi.
SON DEPREMLER 24 TEMMUZ - KANDİLLİ RASATHANESİ TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2019.07.25 00:03:22 37.3115 36.0047 17.7 -.- 3.7 3.7 HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.24 21:13:54 37.2960 35.9982 5.3 -.- 2.7 -.- KERIMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.24 19:11:20 36.0817 31.2975 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.24 17:40:59 37.5888 37.4337 5.7 -.- 2.3 -.- YENIKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2019.07.24 15:24:02 39.8172 35.2145 5.0 -.- 1.9 -.- IKIKARA-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2019.07.24 14:53:39 36.9533 36.0875 7.2 -.- 1.7 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2019.07.24 14:23:04 37.3420 27.8780 0.0 -.- 1.5 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.07.24 14:01:31 38.8167 26.8362 3.9 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.24 13:45:47 37.5428 32.1028 1.2 -.- 1.9 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.07.24 13:34:13 39.1393 32.5667 5.0 -.- 2.1 -.- CIHANSAH-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.07.24 12:59:45 39.5710 30.7495 13.7 -.- 1.8 -.- YENIKENT-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2019.07.24 11:52:39 37.3528 29.8878 15.8 -.- 1.6 -.- KAGILCIK-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.24 11:34:26 36.9112 27.6415 6.2 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.24 10:54:15 40.6245 26.6023 9.2 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.24 10:49:28 40.2137 25.0857 12.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.07.24 10:49:16 40.4185 31.8063 10.2 -.- 1.8 -.- KARAKOY-KIBRISCIK (BOLU) İlksel
2019.07.24 10:14:43 39.0928 37.3492 0.0 -.- 2.1 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.07.24 09:21:19 35.8810 27.5130 8.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.24 08:42:51 35.9943 27.3638 2.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.07.24 06:55:49 35.0052 33.3323 5.9 -.- 2.7 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2019.07.24 06:46:42 37.3580 29.8233 22.6 -.- 1.5 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.24 06:32:35 37.3388 29.8255 13.0 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.24 06:28:06 37.2508 29.7438 18.8 -.- 1.5 -.- YUVA-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.07.24 06:26:31 37.3082 29.8512 8.3 -.- 2.1 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.24 06:25:44 38.2233 44.6855 5.0 -.- 2.0 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.07.24 06:18:03 37.3028 29.8178 3.6 -.- 2.0 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.07.24 06:08:58 37.3603 29.9170 14.9 -.- 1.6 -.- KAGILCIK-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
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