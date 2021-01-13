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Son dakika haberler... Bayrampaşa'da iple boğularak öldürülen kadın cinayetinde yeni detaylar

İstanbul Bayrampaşa'da bir otelde iple boğularak öldürülen Ferdane Kurt (43) cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Kahreden olayda, Ferdane Kurt'un sosyal hizmetler görevlilerine kadın sığınma evine yerleştirme talebini kabul etmediği ve iş bulup çalışarak çocuğuna bakacağını söylediği öğrenildi

Son dakika: Oteldeki vahşetten kahreden ayrıntı! - Haberler
Oteldeki vahşetten kahreden ayrıntı!
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DHA

Bayrampaşa'da dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt (43),iple boğularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, Ferdane Kurt'un kaldığı 108 numaralı odadan bir çocuğun ağlama seslerinin gelmesi üzerine gelen içeriye giren görevliler, odada annenin olmadığını görünce, diğer odaları aramaya başladı. Bu sırada şüpheli Cemil V.'nin de kaldığı odayı terk ettiğini görerek şüphelenen görevliler, onun odasına girdiklerinde Ferdane Kurt'u hareketsiz, sırtüstü yatar vaziyette bularak polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının 3 yaşındaki oğlu ise yetiştirme yurdunda koruma altına alındı.

Bu arada Ferdane Kurt'un yaptığı ilk evlilikten, halen dedelerinin yanında Malatya'da yaşayan 3, eşinden boşandıktan sonra Kocaeli'nde dini nikahla evlendiği eşinden de bir çocuğu olduğu öğrenildi. Daha sonra dini nikahlı eşinden ayrılan 3 yaşındaki oğluyla İstanbul'a gelen kadın, 22 Aralık Salı günü polis ekipleri tarafından sokakta bulundu. Anne ve çocuğu Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından, hayatını kaybettiği bu otele yerleştirildi.

KADIN SIĞINMA EVİNİ KABUL ETMEMİŞ

Çocuğu ile birlikte otelde yaşamaya başlayan Ferdane Kurt ile ilçe sosyal hizmetler görevlileri görüştü. Ferdane Kurt görevlilere, 3 çocuğu olduğunu çocuklarının dedeleri ve dayıları ile birlikte Malatya'da yaşadıklarını, yanındaki oğlunun ise dini nikahlı eşinden olduğunu, onun ailesinin ise çocuğu kabul etmediklerini, bu nedenle eşinden ayrılarak İstanbul'a geldiğini söyledi. Görevlilerin kadın sığınma evine yerleştirme talebini de kabul etmeyen kadın, daha önce kaldığı bu yere dönmek istemediğini, iş bulup çalışarak çocuğuna bakacağını, bu nedenle otelde kalmaya devam etmek istediğini belirtti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Bu arada cinayet şüphelisi olarak aranan 38 yaşındaki Cemil V.'nin de 3 aydır aynı otelde yaşadığı ve günü birlik işlerde çalıştığı öğrenildi. Olay günü ihbar üzerine otele giden polis ekipleri, otel görevlileri ile 217 numaralı odaya girdiklerinde Ferdane Kurt'un yatakta sırt üstü hareketsiz şekilde yattığını, boynunda halka şeklinde iz olduğunu gördü. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Otel görevlisi, polis ekiplerine kadının çocuğu ile 108 No'lu odada kaldıklarını, ağlayan çocuk sesi üzerine odaya baktıklarını ancak kadını odada göremediklerini anlattı. Odaları kontrol eden görevliler, şüpheli Cemil V'nin de aynı dakikalarda oteli terk etmesi üzerine, durumdan şüphelenip 217 numaralı odayı kontrol ettiklerini ve kadını orada gördüklerini, daha sonra da polise haber verdiklerini söylediler.

Cemil V. tarafından boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü. Ferdane Kurt'un memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

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