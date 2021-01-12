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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Son dakika: Çocuğunun gözü önünde boğdu!
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Otelde vahşet! Çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Son dakika dehşet haberleri! İstanbul Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt, otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise bildirdi. Korkunç olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

VAHŞET! Son dakika: Çocuğunun gözü önünde boğdu!
Çocuğunun gözü önünde boğdu!
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DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt (43) adlı kadın, otelde çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Korkunç olay, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan başka biri tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü.

OTEL GÖREVLİLERİ HABER VERDİ

Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri hareketsiz yatan kadını görünce durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri de kadının öldürüldüğü odada ve otelde detaylı inceleme yaptı. Otel görevlilerinden de bilgi alan polis, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Kurt'un cenazesi ise Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken 3 yaşındaki çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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