Otele korona karantinası! 0:00 / 0:00

DHA

Akçaabat ilçesinde bir otel personeli rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Hastalığa dair bazı semptomlar göstermesi üzerine otel çalışanına Covid-19 testi yapıldı.

DHA'nın haberine göre, çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkınca, 6 katlı otel; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, karantinaya alındı.

Polis ekipleri de giriş-çıkışı kapatılan otel binası önünde nöbet tutarken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı. Karantinaya alınan otelde 4´ü çalışan 3´ü müşteri, toplam 7 kişinin bulunduğu belirtildi.

VALİLİK DUYURDU

Bu arada karantinaya ilişkin Trabzon Valiliği´nce yapılan duyuruda, "Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun 04.02.2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla, ilçenin Söğütlü Mahallesi´nde faaliyet gösteren otel, 04.02.2021 tarihinde saat 21.30 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır" denildi.

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