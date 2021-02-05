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Son dakika haberler... Çalışanı koronavirüs pozitif çıkan otel karantinaya alındı!

Trabzon'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentin Akçaabat ilçesinde bir çalışanında koronavirüs tespit edilen otel, karantinaya alındı, sağlık ekipleri, filyasyon çalışması başlattı

KARANTİNA! Son dakika: Korona tespit eddilen otel karantinaya alındı
Otele korona karantinası!
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DHA

Akçaabat ilçesinde bir otel personeli rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Hastalığa dair bazı semptomlar göstermesi üzerine otel çalışanına Covid-19 testi yapıldı.

DHA'nın haberine göre, çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkınca, 6 katlı otel; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, karantinaya alındı.

Polis ekipleri de giriş-çıkışı kapatılan otel binası önünde nöbet tutarken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı. Karantinaya alınan otelde 4´ü çalışan 3´ü müşteri, toplam 7 kişinin bulunduğu belirtildi.

VALİLİK DUYURDU

Bu arada karantinaya ilişkin Trabzon Valiliği´nce yapılan duyuruda, "Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun 04.02.2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla, ilçenin Söğütlü Mahallesi´nde faaliyet gösteren otel, 04.02.2021 tarihinde saat 21.30 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır" denildi.

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