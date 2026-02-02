Habertürk
Habertürk
        Otelin açık otoparkında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç içinde tabancayla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

        Giriş: 02.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:20
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç içinde tabancayla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.Olayın sabah erken saatlerde meydana geldiği, saat 17.30 sıralarında 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ortaya çıktığı bildirildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Edinilen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Side Mahallesi 1542 sokakta bir otel otoparkında bir şahsın yerde cansız yattığı ihbarı ile harekete geçen 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri açık otoparkın köşesinde yoldan geçenlerin göremeyeceği bir noktada başından vurulmuş halde yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        OTELİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Adının Melih A. S.olduğu belirlenen şahsın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gece 05.30 sıralarında şahsın olay yerine geldiği anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
