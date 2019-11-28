Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı! - Haberler

Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda patlayan lastiği yol kenarında değiştirilen minibüse tır çarptı. Feci kazada 3 Suriye uyruklu kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay bu sabah 06.00 sıralarında yaşandı

trafik kazası

Hakan Bulut'un haberine göre Mersin'de, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Eskişehir Mahallesi mevkiinde içerisinde Suriye uyruklu kişilerin olduğu minibüsün sol arka lastiği patladı. Bunun üzerine araç sürücüsü minibüsü emniyet şeridine park ederek, yolcularla birlikte lastiği değiştirmeye başladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Aynı yönde ilerleyen plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir tır, park halindeki minibüse ve lastiği değiştirmeye çalışan gruba çarptı. Çarpmanın etkisiyle J. I., M. I. ve M.A. isimli Suriye uyruklu kişiler olay yerinde can verirken, M.A. isimli bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı M.A., hastanede tedavi altına alındı. Tırın plakası ve sürücüsünü tespit etmeye çalışan Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da yaya geçidinde bekleyen köpeği trafği durdurup karşıya geçirdi
GÜNDEMTrafiği durdurup köpeği karşıya geçirdi
Son dakika! Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Tam 80 milyon TL
GÜNDEMYılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu!
Son dakika! Sincar'daki en üst düzey kadın terörist öldürüldü
GÜNDEMSincar'daki en üst düzey kadın terörist öldürüldü
Dört ayda 1053 kitap okuyan rekortmen çocuk başarısını annesine borçlu
GÜNDEMDört ayda 1053 kitap okudu!
Son dakika! Akçakale'ye havan saldırısı! 2 asker şehit
GÜNDEMAkçakale'ye havan saldırısı! 2 asker şehit
2020 LGS Kasım ayı örnek soruları! Sayısal ve sözel sorular
GÜNDEM2020 LGS Kasım ayı örnek soruları!
KYK'dan burs açıklaması: 2019 KYK bursları ne zaman yatacak?
GÜNDEM2019 KYK bursları ne zaman yatacak?
Son dakika... Yine aynı acı! Asker eğlencesinde maganda kurşunu öldürdü! - Haberler
GÜNDEMAsker eğlencesi ölümle bitti!
Kobani eylemcisi olduğu tespit edilen inşaat işçisi yakalandı
GÜNDEMKobani eylemcisi Trabzon'da yakalandı!
Son dakika! Hakkari'de yıldırım düştü! 2 jandarma şehit!
GÜNDEMYıldırım düştü! 2 jandarma şehit!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X