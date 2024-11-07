CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkındaki soruşturma hakkında, "İfadelerden haberdar değildim" dedi. Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a da seslenerek, siyasi partileri bilgilendirmesini istedi.

CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma hakkında, "O gün otobüsün üzerine çıktığımda ifadelerden haberdar değildim. Olsa da ona diyecek bir şeyi yok. Ömer Çelik'in, Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyecek bir şeyleri yok, güçleri yargıyla susturmak. Buna da itiraz ediyorum" dedi.