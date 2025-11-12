Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
CHP lideri Özgür Özel, İBB yolsuzluk soruşturmasına ilişkin iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından ilk kez Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor
Giriş: 12.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 12.11.2025 - 13:43
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi. Özel saat 11.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ