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DHA

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' olarak da bilinen Sabri Çelebi´nin Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

DHA'nın haberine göre savcı, firari sanık Sabri Çelebi´nin de arasında bulunduğu 10 sanığın 8 mağdura karşı iddianamedeki gibi 2 yıldan 248 yıla kadar değişen hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, Sabri Çelebi ve 8 sanığın hükümle birlikte tutuklanmalarını da istedi.

Sabri Çelebi'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'taki eğlence mekanlarına 13 Eylül 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve fuhşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında firari Sabri Çelebi'nin arasında bulunduğu 10 sanığa dava açılmıştı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan Mahmut İlter, Hüseyin Çelebi ve Kenan Toprak katılırken; diğer sanıkları avukatları temsil etti. Mahkeme Başkanı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce sanıklarla ilgili el konulan cep telefonları üzerinde inceleme yapılmadan adli emanete gönderildiğinin bildirildiğini tutanağa geçti. Buna karşı söz alan sanık Sabri Çelebi'nin avukatı, el konulan hiçbir bilgisayar ve cep telefonunun iade edilmediğini belirtti.

"ZORLA ALIKOYDUKLARI, FUHUŞA ZORLADIKLARI İDDİASI"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Sabri Çelebi'nin kurduğu ve liderliğini yaptığı suç örgütünün çoğunluğu Fas uyruklu olan ve iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen kadınları örgüte ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıkları, mağdurların pasaportlarına el koyarak zorla alıkoydukları, özel araçlarla kulüplere götürdükleri, zorla konsomatrislik yaptırdıklarını belirtti. Mağdurları para karşılığında fuhşa zorladıkları, karşı çıkanları darp ettikleri ve tehdit ettikleri belirtilen mütalaada, iki gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları, marketlerin aynı mevkiide olduğu, suç örgütünün bir nevi yerleşke edindiği, tüm yerlerin yakın olması nedeniyle polis baskınlarından korundukları anlatıldı.

8 MAĞDURA KARŞI AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Mütalaada, 10 sanığın insan ticareti ve fuhuş suçlarının suç örgütü bünyesinde işlendiği gerekçesiyle 8 mağdura karşı ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Yönetici konumundaki sanıklar Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi´nin 104 yıldan 248 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 sanığın 102 yıldan 244 yıla hapsi talep edildi. Muhasebe kayıtlarını tuttuğu belirtilen sanık İlknur Akcıoğlu'nun ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter'in suçun niteliği ve olası ceza miktarı dikkate alınarak hükümle birlikte tutuklanmaları da istendi.

SON SAVUNMALARINI YAPACAKLAR

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundular. Son savunmalar için sanık avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi. Aralık ayında görülen duruşmada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine ve firari sanıklar Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmedilmişti.