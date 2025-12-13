Habertürk
        Son dakika: Pendikte bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Pendikte bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Pendik sahilinde park halindeki otomobilde hareketsiz halde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 08:55 Güncelleme: 13.12.2025 - 08:55
        İstanbul Pendik sahilinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Sahil Bulvarı Dr. Tahsin Arcan Parkı yanındaki cep otoparkında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz oturduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye tarafından otomobilin kapılarının açılmasının ardından sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        #sondakika
        #Pendik
        #Son dakika haberler
