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HaberlerGündemSon dakika PES DETİRTEN OLAY! İstanbul trafiğinde dehşet anları! - Haberler
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İstanbul trafiğinde dehşet anları!

İstanbul’da TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinden Edirne istikametine son sürat giden lüks bir otomobilin sunroof camından çıkarak ölüme meydan okurcasına dans eden genç kız yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından görüntülenen kadının davranışları bu kadarına da pes dedirtti

İstanbul'da trafik magandası
İHA

İstanbul'da olay, TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde yaşandı. Edirne istikametine son sürat giden bir lüks otomobilin sunroof camından dışarı çıkarak dans eden genç kız, yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen genç kız ve lüks aracın sürücüsünün rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

ARACIN TAVANINA DA OTURDU

İHA'da yer alan habere göre genç kızın zaman zaman hızla giden aracın tavanına oturarak dans ettiği gözlendi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir süre daha TEM otoyolu üzerinde tehlikeli şekilde seyir eden aracın daha sonra gözden kaybolduğu gözlendi.

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