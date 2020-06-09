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HaberlerGündemSon dakika BAHİS OPERASYONU! 15 zanlı yakalandı! Bahis çetesine operasyon! - Haberler
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15 zanlı yakalandı! Bahis çetesine operasyon!

Gaziantep'te bahis çetesine düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 17 bilgisayar, 19 cep telefonu 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar para ele geçirildi

bahis çetesine operasyon
AA

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen drone destekli şafak operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

AA'da yer alan habere göre Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de drone ile destek verdiği operasyonda, kapıları açılmayan evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

17 BİLGİSAYAR, 19 TELEFON VE 3 SİLAH

Aralarında çete elebaşı olduğu iddia edilen M.G'nin de bulunduğu 15 şüpheli "yasa dışı bahis oynatmak ve haksız kazanç elde etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 17 bilgisayar, 19 cep telefonu 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar para ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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