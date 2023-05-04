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İstinaf, "Pınar Gültekin cinayeti" davasında gerekçeli kararı açıkladı

Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı da 4 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Türkiye'yi sarsan vahşette ise istinaf mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın "haksız tahrik" indiriminden faydalanmak için yargılama sürecinde savunmalarını değiştirdiğine vurgu yaptı

Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar çıktı! - Güncel haberler
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AA

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen cezada yerel mahkeme tarafından uygulanan haksız tahrik indirimlerini kaldırarak Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yine aynı yargılamada beraat eden Avcı'nın kardeşine de 4 yıl hapis cezası veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, gerekçeli kararını açıkladı.

Daire, olayın özetine yer verdiği gerekçeli kararında Cemal Metin Avcı'nın yargılama sürecinde savunmalarını değiştirdiğine vurgu yaptı.

Sanığın savunmalarında, maktulle aralarında bağ evinde tartışma çıktığını, maktulün çantasından bıçak çıkardığını ve kendisine savurduğunu, kolunu kaldırınca dirseğinden yaralandığını söylediği, ancak ilgili doktor raporunda bunun sıyrık olarak nitelendirildiği ve herhangi bir kesiden bahsedilmediği belirtildi.

SANIĞIN "ŞANTAJ" İDDİALARI

Sanığın, önceki aşamalarda söz etmemesine karşın mahkeme sürecinde maktulün elinde kendisine ait, rızası dışında çekilmiş görüntülerin bulunduğunu ve maktulün bununla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdüğü kaydedilirken, şöyle denildi:

"Sanığın telefonu üzerinden yapılan incelemelerde hiçbir tehdit mesajına, fotoğraf, video ya da belgeye ulaşılamadığı, sanığın mail adresi üzerinden yapılan incelemelerde, sevgili oldukları dönemde maktulün sanığa gönderdiği maktule ait görüntüler dışında tehdit ya da şantaj unsuru olarak kabul edilebilecek hiçbir veriye ulaşılamadığı, bu görüntülerin de bizzat sanık tarafından kendi mail adresine gönderildiğinin kendi beyanından anlaşıldığı, savunmasının tespiti sırasında 'Madem telefonundaki tüm tehdit mesajlarını diğer şeyleri evli olduğun için sildiğini söylüyorsun bunları neden silmedin?' şeklindeki soruya 'Bunları ben kendim mail adresime attım, keşke onları da atsaydım bu konuda pişmanım' şeklinde gerçeğe aykırı savunma yaptığı anlaşılmıştır."

"AMACI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAKTI"

Sanığın, maktule maddi destek sayılabilecek miktarlarda gönderdiği paraların tehdit yoluyla kendisinden alındığını iddia ettiği ancak bunu kabule yeterli kanıtın da bulunamadığına işaret edildi.

Gerekçeli kararda, titiz araştırmalara rağmen maktule ait telefon ve bulut hesaplarında, sanığın savunmalarını destekleyecek yazı, video, fotoğraf ve benzeri herhangi bir veriye ulaşılamadığı vurgulanarak, "Bu yönüyle maktulden sanığa yönelmiş haksız bir davranış bulunmadığı anlaşılmış, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanma amacına dönük olduğu anlaşılan ve aşamalarda değişip farklılaşan beyanlarına itibar edilmemiş, sanık Cemal Metin Avcı hakkında koşulları oluşmadığından Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi tatbik edilmemiş haksız tahrik nedeniyle bir indirime gidilmemiştir." denildi.

Daire, yerel mahkemede beraat eden Mertcan Avcı'nın ise maktule ait cesedi ortadan kaldırmaya yardım ettiği ve bu nedenle "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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