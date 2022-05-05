Pınar Gültekin'in annesine tehdit ve hakaret davası! 0:00 / 0:00

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Son dakika... Muğla’dan boğulduktan sonra cansız bedeni varilde yakılan Pınar Gültekin’in annesi hakkında duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaretten dava açıldı.

Habertürk'ten Ozan Kelleci'nin haberine göre iddianameyi, Pınar Gültekin’in öldürülmesi davasına bakan hakimin eşi olan savcı hazırladı.

MAHKEME, SAVCILIĞA İHBARDA BULUNDU

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de kayboldu. Soruşturma kapsamında Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Avcı, Pınar Gültekin’i öldürdüğün itiraf etti.

Hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 26 Nisan 2021’de görülen duruşmasında evladını kaybeden acılı anne Şefika Gültekin’in Cemal Metin Avcı’ya “Seni öldüreceğim. Sen niye orada konuşuyorsun köpek” sözleri üzerine mahkeme savcılığa ihbarda bulundu. Pınar Gültekin’in ölümüne ilişkin dava devam ederken Savcı, Pınar Gültekin’in annesi hakkında tehdit ve hakaret suçundan iddianame hazırladı.

İDDİANAME’Yİ HAZIRLAYAN SAVCI, ÜYE HAKİMİN EŞİ ÇIKTI

Acılı anne Şefika Gültekin hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar,

"alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi hazırlayan savcının, Pınar Gültekin davasındaki üye hakimin eşi olduğu ortaya çıktı.

“O BENİM KIZIMI ÖLDÜRDÜ”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan acılı anne Şefika Gültekin savunmasında şöyle konuştu:

“Cemal Metin Avcı benim kızımı öldürdü. Kızımın öldürülmesinin psikolojik etkisiyle bir şeyler söyledim. Ne söylediğimi hatırlamıyorum.”

Baba Sıddık ve anne Şefika Gültekin

“BU MAHKEME, ACILI ANNEYİ BAŞSAVCILIĞA İHBAR ETTİ”

Gültekin ailesinin avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir, mahkemede söylenen sözler nedeniyle anne Şefika Gültekin hakkında 4 yıl 4 ay hapis istemiyle açılan dava nedeniyle mahkemeye şu sözlerle tepki gösterdi.

“Bu mahkeme, kızları hunharca ve vahşice katledilen önce odunla sonra benzinle diri diri yakılmış akabinde üzerine beton dökülmek suretiyle nehre atılmış bir annenin yüreğinin acısıyla duruşma salonunda söylediği sözleri Başsavcılığa ihbar etti. Savcılık da bu suç ihbarı üzerine, yıllardır hukuki mücadele veren ama bir şey elde edemeyen anneye, ‘4 yıl 4 ay hapis’ istemiyle bir kamu davası ikâme ediyor. Kızı insanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde katledilen acılı bir annenin müştekisi olduğu; iki yıldır nihayete erdirilemeyen bir davada, duruşma salonunda evlat acısıyla söylendiği iddia edilen sözler nedeniyle acılı bir anneye 4 yıldır 4 ay hapis istemli iddianame tanzim ediliyor.” şeklinde konuştu.

SON DERECE MANİDAR VE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR

Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, sözlerine şöyle devam etti: “Kızları hunharca ve vahşice katledilmiş bir ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller apaçık ortadayken faillere cezayı veremeyen yargının; acılı annenin duruşmada söylediği sözler nedeniyle bu kadar hızlı bir reaksiyon gösterip müvekkil Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu durum aynı zamanda kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Bundan sonra da hukuki sürecin takipçisi olacağız.”

ACILI ANNE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kızı vahşice öldürülen anne Şefika Gültekin, tehdit ve hakaret suçlarından açılan soruşturma Muğla 1.Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cemal Metin Avcı tarafından kızı hunharca katledilen anne Şefika Gültekin, 12 Ekim 2022’de hakim karşısına çıkacak. Anne Gültekin’in 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.