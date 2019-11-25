Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluşurken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.
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