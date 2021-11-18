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PKK elebaşlarından Kaytan'ı gömenler infaz edildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Kaytan'ı gömen teröristlerin ise infaz edildiği öğrenildi

SON DAKİKA: PKK elebaşlarından Kaytan'ı gömenler infaz edildi! - Haberler
PKK elebaşlarından Kaytan'ı gömenler infaz edildi!
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AA

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

MİT VE TSK'DAN KUZEY IRAK'TA OPERASYON

AA'da yer alan habere göre operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

TERÖRİST KAYTAN'IN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

CESEDİ GÖMER PKK'LILAR İNFAZ EDİLDİ

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

TERÖRLE MÜCADELERE DÖNÜM NOKTASI

Abdullah Öcalan'ın, “Benden sonra örgütte sözü geçecek kişi O’dur” dediği, PKK/KCK’nın kurucularından "Fuat" Kod Ali Haydar Kaytan, Irak’ın kuzeyinde MİT’in elde ettiği istihbarat sonucunda icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK’nın “ideolojik lider” olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca “mücadelenin yaşayan tarihi” olarak bilinen Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve birliğine karşı gerçekleştirdiği terör eylemlerine PKK’nın kuruluşundan önce Tunceli’deki asayiş olayları ile başladı.

ÇEKİRDEK KADRO İÇİNDEYDİ

Terör elebaşı Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK’nın temellerini birlikte atan Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti’nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren “çekirdek kadro” içerisindeki en yaşlı örgüt kadrosuydu.
Ayrıca; “canlı bomba eylemcisi teröristlerin” seçiminde yer alarak, teröristlerin Türkiye’ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimleri bizzat veriyordu.

ANKARA'DAKİ KANLI SALDIRILAR

Terör örgütünün binlerce can kaybına yol açan “eylemsel stratejisini” Öcalan ile oluşturan Kaytan, hafızalarda henüz taze olan; 17 Şubat 2016'da, Ankara/Merasim Sokak’ta, askeri ve sivil servis araçlarına yönelik bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi, 87 vatandaşımızın yaralanması, 13 Mart 2016'da, Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak sivil vatandaşların hedef alınması sonucu 36 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi, 349 vatandaşımızın da yaralanmasıyla, sonuçlanan terör eylemlerinin talimatını veren örgüt lideriydi.

EN GÜVENLİ SIĞINAKLARI YERLE BİR OLDU

MİT’in hedefinde olan ve son dönemde “KCK Yürütme Konseyi Üyesi” ve “Bilim ve Aydınlanma Komitesi lideri” olarak konumlandırılan Kaytan, operasyon endişesi nedeniyle sürekli yer değiştiriyordu.
Türkiye tarihinin en uzun soluklu operasyonlarından biri olan Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları; operasyona katılım sağlayan “unsurların” güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılmayacağını dile getirdi.

MURAT KARAYILAN VE CEMİL BAYIK DETAYI

Kaytan'ın ölümü, örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizli tutuldu. Teröristin cenazesi, sadece lider kadro tarafından bilinen bir yere defnedildi. Defin işleminde yer alan örgüt kadroları, süreç içerisinde infaz edildi.

Kaytan'ın ölümü Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında tartışmaya sebep oldu. Bayık, örgütün silahlı unsurlarını “tedbirsiz” davranmakla suçlarken; Karayılan, Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Bayık'ı, “örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekle” suçladı.

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