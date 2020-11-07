Terör elebaşının fotoğrafçısı yakalandı! 0:00 / 0:00

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK´nın 5 kurucusundan biri olan, İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoride yer alan 10 milyon lira ödüllü terörist Duran Kalkan´ın fotoğrafçısı, telsizcisi ve `medya sorumlusu´ olduğu iddiasıyla bir aydır güvenlik güçlerince aranan İbrahim K.´nın Adana´ya geldiğini tespit etti.

Kırmızı kategoride aranan, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Duran Kalkan.

OPERASYONLA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan teknik takip sonucu yeri belirlenen İbrahim K., TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İbrahim K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİP SERVİS EDİYORMUŞ

Öte yandan İbrahim K.´nın, 2016 yılında Kuzey Irak´a giderek bir yıl örgütün kampında kaldığı, burada terörist Duran Kalkan´ın yanı sıra diğer sözde üst düzey yöneticilerin de fotoğraflarını çektiği, ayrıca örgüt bünyesindeki teröristlerin eğitim ve çatışma anlarını fotoğraf ve video çekerek terör örgütüne yakın olan medya kuruluşlarına servis ettiği öğrenildi.