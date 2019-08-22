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HaberlerGündemSon dakika! Plakayı 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatıp geldi, kurşun yağdırdı - Haberler

Plakayı 'Evleniyoruz' yazısıyla kapatıp geldi, kurşun yağdırdı

AA

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobildeki kişi, Esra Y. iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı

Kadına şiddet

Adana'da plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

AA'nın haberine göre, Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi, Esra Y. (30) iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, boş kovan araştırması ve delil toplama çalışması yaptı. Olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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