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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! Polis havaya ateş açtı! Taksicilerin meydan kavgası! - Haberler
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Polis havaya ateş açtı! Taksicilerin meydan kavgası!

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta, iki taksinin karıştığı kaza sonrası şoförler arasında tartışma çıktı. Şoförler duraklardaki arkadaşlarını olay yerine çağırınca tartışma meydan kavgasına dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika! Polis havaya ateş açtı! Taksicilerin meydan kavgası! - Haberler
DHA

İstanbul'da, Esenyurt-TEM Bağlantı Yolu'nda geçen hafta iki taksinin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası tutanak tuttukları sırada anlaşamayan iki taksi şoförünün arasında tartışma başladı.

DURAKTAKİ ARKADAŞLARI DA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre şoförler bağlı bulundukları taksi duraklarındaki arkadaşlarına haber vererek olay yerine çağırdı. İki durak şoförlerinin de olay yerine gelmesiyle taksiciler arasında meydan kavgasına girişti. Trafik polisleri de kavgayı ayırmakta zorluk çekti.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri tüm uyarılara rağmen ayrılmayan iki grubu havaya ateş açarak ayırdı. Kavga nedeniyle yolun bir şeridinin kısa süreliğine trafiğe kapandığı görüldü.

TAKSİCİLER KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İki tarafın şikayetçi olması üzerine taksiciler polis merkezine götürülerek ifadelerine başvuruldu. Meydan kavgası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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