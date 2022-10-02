Polisevine yönelik saldırıda 5 tutuklama daha!

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda 22 şüpheli yakalanmış, 30 Eylül'de adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklanmış, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 21'i serbest bırakılmıştı.

Fotoğraflar: DHA