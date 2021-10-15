Polonya'dan tartışmalı karar 0:00 / 0:00

Polonya-Belarus sınırındaki göçmenler

Polonya Parlamentosu, sınır muhafızlarına, yasa dışı şekilde ülkeye giren göçmenleri derhal sınırı dışı etme yetkisi veren tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarı, sığınmacıların da aynı muameleye tabi tutulmasına imkan veriyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yasa dışı yollardan ülkeye girdikten sonra durdurulan bir yabancı, Polonya topraklarını terk etmek zorunda kalacak. Bu kişinin "6 aydan 3 yıla kadar değişen bir süre için" ülkeye girişi yasaklanacak.

Polonyalı yetkililer, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıktan hemen sonra durdurulan bir kişinin sığınma başvurusunu, bu kişi "yaşamının ve özgürlüğünün tehlike altında olduğu bir ülkeden gelmediği sürece" reddetme hakkına sahip olacak.

İnsan hakları kuruluşları, düzenlemenin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söylüyor.

Zira uluslararası hukuka göre, bir kişi bir ülkeye sınırını yasa dışı şekilde geçerek girse de, sığınma başvurusu yaptığında önce bu başvuru değerlendirilmeli.

İnsan hakları kuruluşları, yasa değişikliğinden önce de Polonya'yı, göçmenleri sınırda durdurmak ve onları Belarus'a geri göndermekle suçluyordu.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu Polonya'yı "sınırda olağanüstü hal uyguladığı" gerekçesiyle eleştiriyordu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Polonya Temsilcisi Christine Goyer de Ağustos ayında Varşova yönetimine, "Polonya'nın imzacısı olduğu 1951 Mülteci Sözleşmesi'ne göre, sığınma talebinde bulunan kişilerin yasa dışı sınır geçişleri için bile cezalandırılmamaları gerektiğini" hatırlatmıştı.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmenler

Son dönemde özellikle Orta Doğu ülkelerinden Polonya, Litvanya ve Letonya'ya giden göçmenlerin sayısında büyük oranda artış var.

Göçmenlerin yasa dışı şekilde özellikle Belarus üzerinden bu ülkelere gittiği görülüyor.

Polonya polisi dün sabah Belarus sınırında bir göçmenin daha ölü bulunduğunu ve böylece son aylarda AB'nin doğu sınırında ölenlerin sayısının yediye çıktığını açıklamıştı.

AB Belarus'u, muhalefet üzerindeki baskıları nedeniyle getirdiği yaptırımlarına misilleme olarak kasıtlı bir şekilde göçmen akınına yeşil ışık yakmakla suçluyor.

Polonya, Belarus sınırına duvar örecek

Öte yandan, Polonya Parlamentosu ayrıca göçmenlerin ülkeye gelmesini önlemek için Belarus sınırına duvar inşa edilmesini de onayladı. Duvarın, 353 milyon euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

Polonya Anayasa Mahkemesi, geçen hafta Avrupa Birliği (AB) hukukunun ulusal mevzuata üstünlüğü ilkesini reddetmiş ve AB sözleşmesinin bazı maddelerinin Polonya Anayasası ile uyumlu olmadığına hükmetmişti.

Polonya'nın sağcı popülist hükümetinin açtığı davaya ilişkin alınan karar, ülkenin AB'den aldığı fonların durdurulmasını da beraberinde getirebilir.

Karar, Polonya'nın AB üyeliğini de tartışmaya açmıştı.