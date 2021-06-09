Reuters: Türkiye Kabil Havalimanı'nı korumayı teklif etti 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın Türk ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin, Afganistan'a asker göndermeyi, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi durumunda Kabil Havalimanı'nı korumayı teklif ettiği öne sürüldü.

Reuters'ta yer alan haberde, Türkiye, ABD'nin ve diğer NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nı korumak ve işletmek için teklifte bulundu.

Haberde, Türkiye'nin de bazı taleplerinin olduğu ifade edildi. ABD'nin talebi olumlu karşıladığını belirten yetkililer, planın henüz son şeklini almadığını dile getirdi.

Reuters haberinde, ABD-Türkiye ilişkileri için bu adımın yumuşatıcı olabileceği ifade edildi.