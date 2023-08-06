Son dakika: Rezan Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil

Son dakika: Rezan Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil

Rezan Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil 2009 yılında vahşice öldürülen Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Epözdemir, "Hala yıllar sonra bile insanın kanına dokunacak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu ahlaki de değil vicdanı de değil. Aile çok hoşnutsuz, kamu vicdani da rahatsız" dedi

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın, 2009 yılında vahşice öldürülen Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirmesi ile ilgili tartışmalar sürerken Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'den de açıklama geldi.

Hunharca ve vahşi bir cinayetin söz konusu olduğunu ve henüz 18 yaşında hayattan koparılmış Münevver Karabulut'un öldürülmesi ile ilgili halen gizemini koruyan noktalar olduğunu kaydeden Epözdemir, şunları söyledi:

"Ailenin sosyal medyada ve diğer mecralarda yaptığı paylaşımlar gerçekten kamuoyu vicdanini rahatsız ediyor. Müvekkil aile ciddi bir travma yaşıyor ve bu insanlar hala öfkeli. Cinayetin işlendiği evdeki kanlı kanepe üstünde poz vermek kabul edilebilir değil, vicdani değil. Maktulenin boynunda ters v varken son gündeme gelen görüntüyü paylaşmak ya da fütursuzca eğlence fotoları paylaşmak... Şüphesiz ceza hukuku anlamında suç ve cezada şahsilik evrensel prensiptir. Ama bununla birlikte özellikle bu gibi olaylarda ailelerin ve ilgililerin çok daha hassasiyet göstermesi lazım. Sizin kızınız katledilmiş, siz hala her gün kızınızı rüyanızda görüyorsunuz, karşı taraftaki aile bırakın özür dilemeyi tazminat davası sonuçlarından kurtulmak için mallarını kaçırmış, yargıyı manipüle etmeye çalışmış, 197 gün boyunca Cem Garipoğlu gibi bir caniyi saklamış, baba kendisi tahliye olabilmek için Cem Garipoğlu'nu teslim etmiş... Hala yıllar sonra bile insanın kanına dokunacak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu ahlaki de değil vicdanı de değil. Aile çok hoşnutsuz, kamu vicdani da rahatsız."

MEZARIN AÇILMASI TALEBİ

Cem Gariploğlu'nun intiharının ardından oluşan şüphelerle birlikte mezarın açılması ile ilgili talepleri anımsatan Epözdemir, son paylaşımlardan sonra makul soru işaretleri uyandığını belirterek daha önce reddedilen taleple ilgili Adalet Bakanlığı'na yeni başvuru yaptıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.