Rezidanstaki dehşette çarpıcı gelişme! Şikayetinden vazgeçti 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 8 Nisan'da bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Merve K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti.

DHA'nın haberine göre Merve K. gittiği dairede Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü.

Tuğba Demirci

SÖZLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu. Murat Demirci'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten Merve K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım.

Murat, evdeki kadınlara dönerek 'Merve K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

Sara Demir

37'ŞER YIL HAPSİ CEZASI İSTEMİ

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Murat Demirci

ŞİKAYETÇİDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Konya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, Merve K. ile taraf avukatları katıldı. Tarafların mahkemeden duruşmanın gizli olarak görülme talebi, oy birliğiyle reddedildi.

İlk olarak ifade veren Tuğba Demirci, "Tüm mesajları Sara değil Murat gönderdi. Merve eve gelene kadar kimin geleceğini bilmiyordum. Sara ile Merve tartışırken, Merve 'Kadın olsaydın da sahip çıksaydın' deyip bana dönerek 'Ben öyle estetikle takma saçlarla değil; doğal güzelliğimle Murat'a sahip oldum´ dedi sonra da makası elime alıp, saçlarını iki kez kestim. Saçını keserken elbisesi de kesildi. Çantasını ve telefonunu almadım. Alsam polisi arar, diye geri vermezdim. Biz kimseyi zorla alıkoymadık. Huzurunuzda Merve K.'dan çok özür diliyorum. Karşınıza böyle suçla çıktığım için üzgünüm" diye konuştu.

'UTANÇ DUYUYORUM'

Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ise ifadesinde, "Merve'den özür diliyorum. Bu duruma düştüğüm için utanç duyuyorum. Merve kendi rızasıyla geldi ve Murat bizi tanıştırdı. 'Merve'ye evime girdin mi?' diye sordum. İsviçre´de yaşadığım için Konya´ya sık gelemiyorum. Evimde eşyaların yerinin değiştiğini fark ettim. 'Evin bir kadına ait olduğunu fark etmedin mi?' diye sordum. O da 'Bizimkisi sadece yatak ilişkisiydi, dikkat etmedim' dedi. 'Nasıl utanmadan bunları söyleyebiliyorsun' dedim. Aramızda tartışma büyüdü, Tuğba araya girdi. 'Ben utanacak bir şey yapmadım, gönüllü olduk' dedi. Merve, Tuğba'nın estetikli bir kadın olduğunu söyledi. Tuğba 2 kez Merve'nin saçını kesti. Ben de Murat'ın elindeki sigarayı alıp, rastgele fırlattım" dedi.

Murat Demirci de ifadesinde şunları söyledi: "Nişanlım Sara, 3 ay önce Merve ile birlikte olduğumuzu öğrendi ve yüzleşmek istedi. Olay günü mesaj attım. Önce kafeye çağırdım. O gelene kadar biz oradan ayrıldık. Daha sonra eve çağırdım, onları tanıştırdım. Sara nişanlım, 'Yakında düğünümüz olacak' dedim. Sara normal bir şekilde Merve'ye 'Benim evimde onunla birlikte cinsel ilişkiye girdin mi?' diye sordu. Merve de 'Evet' diye cevap verdi. Sara daha sonra 'Onun nişanlı olduğunu bilmiyor muydun?' diye sordu. Merve de 'Nişanlı olduğunu bilmiyordum. Ama evlenip, boşandığını biliyordum' dedi. Sara, Merve'ye 'Utanmıyor musun?' diye sordu. Merve de 'O zaman nişanlına sahip çıksaydın´ deyince küfürleşme başladı. Sara ile Tuğba 1 haftadır tanışıyorlardı. Olay daha da alevlendi, Tuğba araya girdi. Tuğba makası aldı, daha sonra ben araya girdim. Tutmaya çalıştım ama tutamadım. Merve ile 3 içerisinde 1 kez görüştük. Çanta ve telefonunu almadık. Onu eve çağırırken, mesajları Sara gönderdi."

Mahkeme başkanının "Polisteki ifadelerinle buradakiler çelişiyor, hangisi doğru" demesi üzerine Murat Demirci "Polisteki ifadelerimi korktuğum için öyle verdim" yanıtını verdi.

'SAÇIMI 2 KEZ USTURUYLA KESTİ'

Rezidansta işkenceye maruz kalan Merve K. ise ifadesinde "Murat akşam 19.00'da mesaj gönderdi. 'Köpeğim Rolex seni özledi' dedi. Kafenin kapanışına geldim. Orada olmadığını görünce aradım, bana konum gönderdi. 00.30'da rezidansa gittim. Koridorda Murat bekliyordu. Beni içeriye alıp, hemen kapıyı kapattı. İçeride 2 kadının olduğunu görünce şaşırdım, afalladım. Sırt çantam yere düştü. Tuğba üzerime doğru geliyordu. Beni koltuğa oturttular. Sara bana su verdi. Üzerime gelmeye başladılar. Tuğba bana temas ediyordu, Sara ayakta duruyordu. O sırada telefonum çaldı ve Sara aldı. Murat'ın evlenip boşandığını, bekar olduğunu ve nişanlısı olduğunu bilmiyordum. Botoks ve dolgu gibi şeylere karşı değilim. Tuğba saçımı 2 kez usturayla kesti. Kıyafetlerimi de kestiler. Tuğba göğüslerime dokunacaktı, Murat engellemeseydi cinsel tacize uğrayacaktım. Sara yüzüme yakın bir şekilde sigarayı bastı. Oradan canımı zor kurtardım. Bana 'Devlet de polis de bizde istediğin yere şikayet et' dediler. Evden çıkmak için kapıyı zorladım ama kilitliydi. Telefonumu ve çantamı yalvararak aldım. Kapıyı yalvarmam üzerine açtılar" diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusuna Merve K., "Murat Demirci'nin baskı altında olduğunu düşünüyorum. Daha önce beni arayarak, intihar edeceğini söylemişti. Murat'tan şikayetçi değilim. Sara ve Tuğba'dan şikayetçiyim" cevabını verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkları dinlemek için duruşmayı erteledi.