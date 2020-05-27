AA

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, son iki ayda Rusya'nın üçüncü kez Altıncı Filo'ya bağlı keşif uçaklarını taciz ettiği belirtildi.

Açıklamada, "26 Mayıs 2020'de ABD Donanması P-8A uçağı Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında uçuyordu ve uçağa iki Rus Su-35 uçağı tarafından 65 dakika boyunca önleme yapıldı. Rus pilotları P-8A uçağının iki kanadına yaklaşarak P-8A'nın manevra kabiliyetini kısıtladığı için bu, güvenli ve profesyonel olmayan bir önleme olarak kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Rus uçaklarının da uluslararası hava sahasında bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu önleme "sorumsuzca" olarak nitelendirildi.

Nisan ayında da Rus uçakları iki kez Amerikan keşif uçaklarına önleme uçuşu yapmıştı.