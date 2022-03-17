Rusya: Ukrayna ile görüşmeler sürüyor 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ile görüşmeler siyasi, askeri ve insani başlıkları altında video konferans yöntemiyle sürüyor" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova, "Ukrayna ile görüşmeler siyasi, askeri ve insani başlıkları altında video konferans yöntemiyle sürüyor" dedi.

14 Mart'ta başlayan 4. tur müzakere görüşmelerinde teknik sebeplerden dolayı ara verilmişti. Müzakerelere 15 Mart ve 16 Mart'ta devam edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Zaharova, görüşmelerin video konferans yöntemiyle devam ettiğini bildirdi.