Zelenskiy: Avrupa’yı bölen bir duvar yükseliyor 0:00 / 0:00

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Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar;

Siz bunun siyaset olduğunu düşünüyorsunuz ama bunlar yeni duvara katkıda bulunacak taşlar. Ben 2. Dünya Savaşını yaşamışlara seslenmek istiyorum. Bir daha savaşın yaşanmasına izin vermemeniz gerekiyor. Siyasetçiler bizim neden bunu yapmak istediğimizi anlamak istemiyor. Doğrudan size sesleniyorum: Saldırgan şunu anladı siz güçlüsünüz, siz ekonomik yaptırımlardan bahsediyorsunuz ve şimdi Avrupa'yu bölen yeni taşlar ekleniyor. Avrupa’yı bölen bir duvar yükseliyor ve siz bunu anlamıyorsunuz. Bizim aramıza örülüyor. Herkes bizim yaşadığımız şeyi derinden hissetmiyor. Ben size Mariupol vatandaşları adına sesleniyorum. Kenti yerle bir ediyorlar. Binlerce kişiyi öldürüyorlar ve bu 7/24 devam ediyor.

Bizim ülkemizi savunanlar askerlerimiz, onlar bizim yaşama şansımız için mücadele veriyorlar. Biz başka bir ülkenin uydusu olmak istemiyoruz. Siz duvardan dolayı bunu görmüyorsunuz. Mücadele ederken biz tam da bu duvara çarpıyoruz.

Ekonominin ötesine ahlaki değerleri koyan işletmelere minnettarız, bu duvarı yıkmaya çalışanlara minnettarız. Aynı zamanda ekonomik çıkarlarla çocuklarımızın geleceği arasında çocuklarımızı seçenlere barışı seçenlere minnettarız. Bu duvarın ötesine geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Onlar sorumluluklarını biliyorlar. Biz insanların kurtulmasından bahsederken ne demek istediğimizi biliyorlar. Sizin yapabildikleriniz olmaksızın bizim ayakta durmamız zor olacaktır.