        Haberler Dünya Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem

        Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 06:29 Güncelleme: 13.09.2025 - 06:54
        Kamçatka Yarımadası'nda 7,4'lük deprem!
        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.

        Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

        Kamçatka Yarımadası'nda 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

