Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin birinci grup malzemelerinin Ankara'ya geldiği duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Rusya ile S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedariki ile ilgili Nisan 2017'de bir sözleşme imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye 2 adet S-400 bataryasının teslim edilmesi bekleniyor. Rus askeri kargo uçakları tarafından Türkiye'ye getirilen S-400'lerin teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtiliyor.

S-400'lerin nereye konuşlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Mürted Hava Meydanı'nın önemli adaylardan biri olduğu konuşulmuş, bataryalardan birinin de Suriye sınırındaki şehirlere konuşlandırılabileceği iddia edilmişti.

S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ

S-400 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya tarafından 1993'te geliştirilmeye başlandı ve 2007'de faaliyete alındı.

İnsansız hava araçları, uçaklar ile kruz ve balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip olan S-400'lerin azami menzilinin 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifanın da 30 kilometre olduğunu biliniyor.

145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabilen S-400 füzeleri, her hedefe iki füze kilitleyerek eşzamanlı 80 hedefi vurabilme kapasitesine sahip.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALIYOR?

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.