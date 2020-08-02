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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat),Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak...

ANKARA: 32, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 28, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 27, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 26, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 34, Az bulutlu ve açık.

VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık.