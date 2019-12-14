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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylarca teknik ve fiziki takip yaptı.

142 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalarda içki imalathanesi ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şebeke üyelerinin kaldıkları 142 adrese, operasyon yapıldı.

OPERASYONDA 107 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin piyasa değerinin 14 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.