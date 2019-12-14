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HaberlerGündemYeni yıl öncesi sahte içki operasyonu! 'Antifriz' yazılı bidondan etil alkol çıktı!

Yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu! Antifriz yazılı bidondan etil alkol çıktı!

Yeni yıl öncesi Adana'da dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. Sahte içki piyasaya sürmek isteyenlere yönelik operasyonda üzerinde 'antifriz' yazılı bidonlarda bin litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

sahte içki
İHA

Adana'da, yılbaşı öncesi sahte içki piyasaya sürmek isteyenlere yönelik bir operasyonda, üzerinde antifriz yazılı bidonlarda bin litre etil alkol ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yıl başı öncesi Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde bir ikamette sahte içki hazırlandığı ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarını aldı.



 

İHA'nın haberine göre, polis ihbar üzerine adrese yaptığı baskında üzerlerinde antifriz yazılı 5 litrelik bidonlar ele geçirdi. Polis bidonları açıp kontrol ettiğinde içki yapımında kullanılan etil alkol olduğunu tespit etti. Emniyet güçleri, daha sonra bin litre etil alkole el koyup imha etti. Ayrıca baskında yine üzerinde antifriz yazılı 250 farklı ebatlarda boş koli, 300 şişe bulundu. Polis ikamette bulunan K.S.'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı.

 

 

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