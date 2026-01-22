Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 haftada 32 kaçak göçmen yakalandı

        Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 haftada 32 kaçak göçmen yakalandı

        Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:35 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:35
        32 düzensiz göçmen yakalandı
        Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİĞİ BELİRLENDİ

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 Ocak'tan bu yana Karapürçek ve Hendek ilçelerinde denetim yaptı. İşletmelerde ve şüpheli araçlarda yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
