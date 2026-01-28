Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samatya sahilinde vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü | Son dakika haberleri

        Samatya sahilinde vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü

        Samatya Sahili'nde bulunan cansız bedenin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:06
        Samatya sahilde cansız beden bulundu
        Samatya sahilinde bulunan cansız bedenin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        YAKINLARI 2 GÜN ÖNCE KAYIP İLANINDA BULUNDU

        Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samatya sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda bir erkeğin cansız bedenini buldu . İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cansız bedenin Levent Dağlaroğlu'na ait olduğunu belirledi. Öte yandan Dağlaroğlu'nun yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

        DAĞLAROĞLU'NUN 12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        apılan incelemelerde Levent Dağlaroğlu'nun 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Dağlaroğlu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada

        Kocaeli'de polis ekipleri, bir iş insanı ile doktorun kiralık tetikçi aracılığıyla öldürülmesi için iki ayrı suikast planını ortaya çıkardı. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Azmettiricilerin kiralık tetikçi ile buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
