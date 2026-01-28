Samatya sahilinde bulunan cansız bedenin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

YAKINLARI 2 GÜN ÖNCE KAYIP İLANINDA BULUNDU

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samatya sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda bir erkeğin cansız bedenini buldu . İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cansız bedenin Levent Dağlaroğlu'na ait olduğunu belirledi. Öte yandan Dağlaroğlu'nun yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

DAĞLAROĞLU'NUN 12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

apılan incelemelerde Levent Dağlaroğlu'nun 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Dağlaroğlu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.