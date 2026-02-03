Habertürk
        Şanlıurfa'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köy çıkışında park halindeki bir otomobilde, bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:39
        Otomobilde cansız bedeni bulundu
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köy çıkışında park halindeki bir otomobilde, bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Ekenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. otomobilin uzun süre hareket etmediğini fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Hişman Yılmaz olduğu tespit edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri hem araç içerisinde hem de çevrede delil toplarken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi ve kriminal incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
