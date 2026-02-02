Habertürk
        Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 23 tutuklama

        Şanlıurfa'da Tefeci Organize Suç Örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı. 23'ü tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 08:24 Güncelleme: 02.02.2026 - 08:24
        23 tefeci tutuklandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını ve 23’ünün tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik jandarmamızın düzenlediği operasyonda 4,2 milyar lira hesap hareketi bulunan 37 şüpheliyi yakaladık. 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerinde; 20 adet taşınmaz, 55 adet araç ve bin 145 adet banka hesabına el konuldu. Ayrıca; 12 adet şirkete TMSF tarafından kayyım atandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu; 45 farklı adreste, 545 jandarma personeli ve Jandarma İHA (JİHA) destekli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Organize suç örgütleri ve çetelerle nasıl kararlılıkla mücadele ediyorsak, tefecilere karşı da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

