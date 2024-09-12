Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde bulunan N.T.'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Yoldan çıkarak devrilen araçta bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtan fırlayarak yol kenarına savrulan M.T. isimli çocuğun ise hayatını kaybettiği belirlendi.