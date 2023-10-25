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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Şarkıcı Atilla Taş'a 2 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası

        Şarkıcı Atilla Taş'a 2 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası

        Şarkıcı Atilla Taş, "kamu görevlisine hakaret" ve "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 2 ay 25 gün hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:56
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        Şarkıcı Atilla Taş'a hapis cezası
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        FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada verilen hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık şarkıcı Atilla Taş, "kamu görevlisine hakaret" ve "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 2 ay 25 gün hapse çarptırıldı.

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        İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Atilla Taş gelmedi. Taş'ın avukatı Sevgi Kalan Güvercin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Atilla Taş'ın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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        DAVA SÜRECİ

        İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı, 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı.

        Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

        Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 13 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan beraatine karar veren heyet, Atilla Taş'ın, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş ve bu sanıklara adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 sanığı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, 12 sanığa da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.

        YARGITAY'DAN BOZMA

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, davaya ilişkin istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlamış, usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığından yerel mahkemenin kararını onamıştı.

        İstinaf kararına yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi 6 Mart 2020'deki kararında, Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 8 sanık hakkındaki hükmü farklı nedenlerle bozmuş, diğer sanıklar yönünden de kısmen bozma ve onama kararı vermişti.

        Bozma hükmünün ardından tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mart 2020'de tutuklu 6 sanığın tahliyesini kararlaştırmıştı. Mahkeme heyeti, yapılan ilk celsede 8 sanıkla ilgili bozma kararına uyulmasına yönelik hüküm kurmuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Atilla Taş'ın dava dosyasının diğer sanıklarla birlikte görülmesini gerektirecek bir yönünün bulunmadığına karar vermiş, hakkındaki "cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden Adalet Bakanlığından yargılama izni cevabının beklenmesi ve diğer sanıklarla ilgili delillerin toplanmış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

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        #Atilla Taş
        #son dakika haberi
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