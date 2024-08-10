Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da açıklandı. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları tarafından bilet sorgulama süreci başladı. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 10 Ağustos 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

10 AĞUSTOS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

2 - 19 - 34 - 35 - 38 - 61

JOKER 80 - SÜPERSTAR 64

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.