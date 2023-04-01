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Haberler Gündem Son dakika: Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
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Seçmen listeleri yarın askıdan inecek

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için seçmen listeleri yarın askıdan inecek. Askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.

Son dakika: Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
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AA

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri yarın askıdan inecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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