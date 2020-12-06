Meteoroloji'den sevindiren haber! Kurak dönem bitiyor

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MGM Tahminler Dairesi Müdürü Uçar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemi işaret ederek kurak dönemin sona ereceğini bildirmişti.

Uçar yaptığı açıklamada, "Pazartesinden itibaren yurdumuzun orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemlerin peşi sıra etkisi altına gireceği ve ülkemizin genelinde yağışların etkili olacağı ve kurak periyodun sona ereceği tahmin edilmektedir" demişti.

Yaptığı açıklamayı yenileyen Uçar, "Beklentilerimize uygun olarak yurdumuzun yarından itibaren ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bu sistemin ardından perşembe ve cumartesi günleri yine orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemlerin ülkemizi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.