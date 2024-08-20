Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak ve nemli havanın etkisinde. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin ve Van çevrelerinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık