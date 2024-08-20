Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 35° Trabzon Kısmen Güneşli 30° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık REKLAM ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık