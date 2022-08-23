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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şiddetli yağış faciaya neden oldu! 1 kişi hayatını kaybetti
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Hatay'da istinat duvarı çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da etkili olan şiddetli yağış faciaya neden oldu. Kentte sağanak yağış nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan Bahri Gündüz hayatını kaybetti

Son dakika: Şiddetli yağış faciaya neden oldu! 1 kişi hayatını kaybetti
Şiddetli yağış faciaya neden oldu! 1 kişi hayatını kaybetti
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DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çöken istinat duvarının altında kalan Bahri Gündüz (61) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Amanos Dağı etiklerindeki İskenderun ilçesinde saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Hayatını kaybeden Bahri G&uuml;nd&uuml;z
Hayatını kaybeden Bahri Gündüz

YOLDAN ÇEKERKEN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kayan duvar, bu sırada yoldan geçen motosikletli Bahri Gündüz'ün üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol araç geçişine kapanırken, çöken duvarın altından çıkartılan Bahri Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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