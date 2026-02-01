Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Şiddetli yağış Şırnak'ta bir konutun kısmen yıkılmasına neden oldu

        Şırnak'ta şiddetli yağış, bir konutun kısmen yıkılmasına neden oldu. Yapının mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği ve yığma yapı sınıfında olduğu belirlendi. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, vatandaşların acil ihtiyaçları için gerekli çalışmalar başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:34 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şiddetli yağış yıkıma neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Yazman köyünde etkili olan şiddetli yağış, bir konutun kısmen yıkılmasına neden oldu. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

        ETKİLİ YAĞIŞ KISMİ ÇÖKME YAŞATTI

        İHA'daki habere göre olay; Şırnak’ın İdil ilçesinde meydana geldi. Etkili olan şiddetli yağış, bir konutun kısmen yıkılmasına neden oldu. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek, Şube Müdürü Ayhan Yıldız ve jeoloji yüksek mühendisi İbrahim Uykun, Yazman köyüne giderek kısmen çöken konutta yerinde incelemelerde bulundu.

        REKLAM

        MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALINMADAN İNŞA EDİLMİŞ

        Yapılan teknik değerlendirmelerde, yıkılan yapının ekonomik ömrünü tamamladığı, mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği ve yığma yapı sınıfında olduğu belirlendi.

        GEREKLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

        Şiddetli yağışın etkisiyle yapının bir bölümünde göçme meydana geldiği tespit edildi. Olaydan etkilenen vatandaşın barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli sürecin başlatıldığı bildirildi.

        YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

        Yetkililer, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer risklere karşı uyarılarda bulundu.

        #şırnak
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları