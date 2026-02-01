Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Yazman köyünde etkili olan şiddetli yağış, bir konutun kısmen yıkılmasına neden oldu. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

ETKİLİ YAĞIŞ KISMİ ÇÖKME YAŞATTI

İHA'daki habere göre olay; Şırnak’ın İdil ilçesinde meydana geldi. Etkili olan şiddetli yağış, bir konutun kısmen yıkılmasına neden oldu. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muzaffer İşlek, Şube Müdürü Ayhan Yıldız ve jeoloji yüksek mühendisi İbrahim Uykun, Yazman köyüne giderek kısmen çöken konutta yerinde incelemelerde bulundu.

MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALINMADAN İNŞA EDİLMİŞ

Yapılan teknik değerlendirmelerde, yıkılan yapının ekonomik ömrünü tamamladığı, mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği ve yığma yapı sınıfında olduğu belirlendi.

GEREKLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Şiddetli yağışın etkisiyle yapının bir bölümünde göçme meydana geldiği tespit edildi. Olaydan etkilenen vatandaşın barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli sürecin başlatıldığı bildirildi.