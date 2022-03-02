Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Son dakika: Silahlı direnişçiler arasındaki Türk konuştu
ABONE OL

Silahlı direnişçiler arasındaki Türk konuştu! "Gençlerin tamamı silahlandı!"

Show Haber editörü Cem Tekel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, gönüllü direnişçiler arasında bulunun bir Türk ile konuştu. Direnişçilerin arasında bulunan silahlı Türk, "Gençlerin tamamı silahlandı ve kendi aramızda bir koordinasyon var. Ukrayna teslim olmayacak ancak buraya nükleer bomba atar, yoksa burayı alamaz. Kimse teslim olmaz" dedi

Son dakika: Silahlı direnişçiler arasındaki Türk konuştu
Silahlı direnişçiler arasındaki Türk konuştu! "Gençlerin tamamı silahlandı!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dakika haberler... Rusya-Ukrayna savaşının 7'nci gününde Show Haber editörü Cem Tekel, Kiev'de silahlı direnişçilere mikrofon uzattı. Gönüllü silahlı direnişçiler arasında yer alan bir Türk, Kiev'deki gerilimi ve son durumu anlattı:

"GÖNÜLLÜYÜM, PARALI ASKER DEĞİLİM"

"Belarus'tan Rusya sadece füze atıyor ama attıkları füzeler eski, sadece sivilleri vuruyor. Ben gönüllüyüm, paralı asker değilim. Burada birçok gönüllü var. Biz Rus ordusunu bekliyoruz.

"GENÇLERİN TAMAMI SİLAHLANDI"

Gençlerin tamamı silahlandı ve kendi aramızda bir koordinasyon var. Burada 5 kişilik bir aile dün atılan füzeyle küle döndü. Akşam yağmur, kar yağmasın diye biz üstlerini naylon ile kapattık.

"20-30 KİŞİLİK SABOTAJ TİMİ YAKALANDI"

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye çalışıyorlar. Sabotaj timlerinden 20-30 kişilik ekip yakalandı ve bizimkiler temizledi. Ukrayna teslim olmayacak ancak buraya nükleer bomba atar, yoksa burayı alamaz.

"İNSANLAR DİRENÇ GÖSTERECEK"

Kimse teslim olmaz. İnsanlar direnç gösterir. Kolumuzdaki sarı bantlar hem Ukrayna'nın bayrağı hem de birbirimizi tanımak için takılan bir sembol."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapalı oturumda Meclis'e bilgi verdi
DÜNYA Meclis'e 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi
Son dakika: Annesi 6 gündür saklanıyor! Yulia'nın gözyaşları
DÜNYA Annesi 6 gündür tuvalette saklanıyor! Yulia'nın ...
Son dakika: İran'dan açıklama: Vatandaşlarımız Ukrayna'yı terk etmeli
DÜNYA İran'dan açıklama: Vatandaşlarımız Ukrayna'yı terk ...
Özbekistan, binden fazla vatandaşını tahliye etti
DÜNYA Özbekistan, binden fazla vatandaşını tahliye etti
AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar
DÜNYA AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar
Ünlü oyuncu Penn, Ukrayna'dan böyle ayrıldı
DÜNYA Ünlü oyuncu Penn, Ukrayna'dan böyle ayrıldı
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna müzakereleri için beklenen haber: Tarih belli oldu! - Rusya Ukrayna savaş haberleri
DÜNYA Rusya-Ukrayna görüşmesi bugün!
"3. Dünya Savaşı..." dedi, dünya diken üzerinde dinledi! Lavrov'dan son dakika açıklama
DÜNYA Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı tehdidi!
Son dakika: Sığınakta kalan Türk babanın eşi ve çocuğu koronaya yakalandı!
DÜNYA Sığınakta kalan Türk babanın eşi ve çocuğu koronaya ...
450 bini aşkın kişi Ukrayna'dan Polonya'ya geçti
DÜNYA 450 bini aşkın kişi Ukrayna'dan Polonya'ya geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.