Silahlı direnişçiler arasındaki Türk konuştu! "Gençlerin tamamı silahlandı!" 0:00 / 0:00

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Son dakika haberler... Rusya-Ukrayna savaşının 7'nci gününde Show Haber editörü Cem Tekel, Kiev'de silahlı direnişçilere mikrofon uzattı. Gönüllü silahlı direnişçiler arasında yer alan bir Türk, Kiev'deki gerilimi ve son durumu anlattı:

"GÖNÜLLÜYÜM, PARALI ASKER DEĞİLİM"

"Belarus'tan Rusya sadece füze atıyor ama attıkları füzeler eski, sadece sivilleri vuruyor. Ben gönüllüyüm, paralı asker değilim. Burada birçok gönüllü var. Biz Rus ordusunu bekliyoruz.

"GENÇLERİN TAMAMI SİLAHLANDI"

Gençlerin tamamı silahlandı ve kendi aramızda bir koordinasyon var. Burada 5 kişilik bir aile dün atılan füzeyle küle döndü. Akşam yağmur, kar yağmasın diye biz üstlerini naylon ile kapattık.

"20-30 KİŞİLİK SABOTAJ TİMİ YAKALANDI"

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye çalışıyorlar. Sabotaj timlerinden 20-30 kişilik ekip yakalandı ve bizimkiler temizledi. Ukrayna teslim olmayacak ancak buraya nükleer bomba atar, yoksa burayı alamaz.

"İNSANLAR DİRENÇ GÖSTERECEK"

Kimse teslim olmaz. İnsanlar direnç gösterir. Kolumuzdaki sarı bantlar hem Ukrayna'nın bayrağı hem de birbirimizi tanımak için takılan bir sembol."