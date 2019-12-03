Son dakika! Latin Amerika ülkelerinden Şili'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin sahil kenti Arica'nın 34 kilometre batısında, yerin 32 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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