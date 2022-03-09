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Sinema salonunda kalaşnikof eğitimi!

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatında 2 hafta geride kalırken Ukrayna'da sivillere silah eğitimi verilmeye devam ediliyor. Ülkenin batısında bulunan ve büyük göç alan Lviv kentindeki bir sinema salonunda sivillere verilen eğitim ilginç görüntülere sahne oldu. Eğitim alanlardan Ukraynalı Helen, "Aslında hepimiz bu savaşın içindeyiz. Birbirimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Asıl amacımız düşmanı öldürmek değil, vatandaşlarımızı korumak" dedi

Son dakika: Sinema salonunda kalaşnikof eğitimi!
Sinema salonunda kalaşnikof eğitimi!
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AA

Son dakika haberler... Rusya'nın saldırılarına karşı kendi güvenliğini sağlamak isteyen siviller, eski askerlerden silah kullanma dersi aldı.

ÖNCE TEORİK BİLGİLER VERİLİYOR

AA'daki son dakika haberine göre Lviv şehirdeki bir sinema salonunda toplanan siviller, teorik bilginin ardından ellerine aldıkları kalaşnikof tüfekle alıştırma yaptı.

"KORUNMAK İÇİN EĞİTİM ALIYORUM"

Soyadını açıklamayan Helen, kendisini ve sevdiklerini korumak için eğitime katıldığını söyledi.

"ASIL AMACIMIZ ÖLDÜRMEK DEĞİL"

Helen, "Aslında hepimiz bu savaşın içindeyiz. Birbirimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini öğreniyoruz.

Asıl amacımız düşmanı öldürmek değil, vatandaşlarımızı korumak" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNALI KADINLAR ÇOK GÜÇLÜ"

Ukraynalı kadınların çok güçlü olduğunu vurgulayan Helen, her şeyi yapabilecek güce sahip olduklarını dile getirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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