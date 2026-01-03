Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İLE KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇ ÇARPIŞTI

DHA'nın haberine kaza, dün akşam saatlerinde Sinop'un Türkeli-Ayancık ilçe kara yolunda meydana geldi. Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile Avni Demirtaş ve diğer otomobildeki Nafiye Şentürk, hayatını kaybetti. Sürücüler Yasin Ö ve Rıdvan Ö. ile Ayşe Ö. yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.