        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamanı yitirirken, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:13
        Feci kaza! 3 kişiyi hayattan kopardı!
        Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL İLE KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇ ÇARPIŞTI

        DHA'nın haberine kaza, dün akşam saatlerinde Sinop'un Türkeli-Ayancık ilçe kara yolunda meydana geldi. Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile Avni Demirtaş ve diğer otomobildeki Nafiye Şentürk, hayatını kaybetti. Sürücüler Yasin Ö ve Rıdvan Ö. ile Ayşe Ö. yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Beykozdan kar toplayıp poşetle Tuzladaki evine götüren baba oğluna sürpriz yaptı

        Beykozda kar yağışına yakalanan babanın poşete doldurduğu karı Tuzladaki evine götürerek oğluna sürpriz yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Tuzla Aydınlı Mahallesinde yaşayan İrfan Güloğlu, toplu yemek siparişi teslimi için gittiği Beykozda kar yağdığını gördü.Aynı saatlerde Tuzlada kar yağışı olmazken Güloğlu, burada kar toplayarak poşetle evine götürdü.Güloğlu, eve dönüşünde balkonda kendisini karşılayan oğlu İlhan Güloğluna poşetten çıkardığı kar topunu fırlattı.Baba ile oğlu arasında yaşanan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

