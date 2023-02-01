Son dakika: Sitede bir saat içinde peş peşe iki yangın!

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AA

Başakşehir'de bir sitede, 1 saat içinde farklı bloklardaki iki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki sitenin bir bloğunun 4. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

AYNI SİTEDE İKİNCİ YANGIN İHBARI

Yaklaşık 1 saat sonra, itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlayıp istasyona döndüğü sırada, aynı sitede bulunan farklı bir bloktaki daireden de yangın ihbarı yapıldı.

Yoldan dönen itfaiye ekipleri, 5. kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına da müdahale ederek söndürdü.